Смоленск, , 20:47 — REGNUM Предприятия Смоленской области получат поддержку от федерального министерства при выходе на зарубежные рынки. Об этом стало известно по итогам визита в Смоленскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и встречи с губернатором Алексеем Островским, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Глава федерального министерства отметил экспортный потенциал смоленских предприятий и пообещал помощь при выходе на внешние рынки сбыта.

«Мы с губернатором Смоленской области предметно обсудили направления и возможности местных компаний. За счет ресурсов Российского экспортного центра им можно оказать дополнительную поддержку при выходе на внешние рынки. Многие из представленных здесь фабрик и заводов обладают существенным экспортным потенциалом, чему способствует, в том числе, выгодное географическое положение Смоленской области, которая находится в непосредственной близости к основным рынкам сбыта — странам ЕС и СНГ. То есть они могут значительно экономить на логистике. Поэтому будем и дальше развивать промышленность в Смоленской области», — пояснил Денис Мантуров.

В числе предприятий с высоким экспортным потенциалом продукции — компания «ВКП ЛТ»: она уже выиграла тендер по обшивке кресел самолетов для компании «Аэрофлот». Министр промышленности РФ принял решение состыковать его работу с деятельностью Объединенной авиастроительной корпорации, что позволит «ВКП ЛП» в дальнейшем производить сертифицированные авиационные кресла.

Отдельным предметом обсуждения стала работа льняного кластера в Смоленской области, который, по предложению президента РФ, будет получать ежегодные средства на создание и производство как пряжи, так и тканей. Губернатор Островский отметил, что валовой региональный продукт Смоленской области уже более чем на 20% формирует сфера промышленности.

«Мы получали и получаем очень серьезную поддержку от Министерства промышленности и торговли. Особо благодарим за то, что поддержали нас при создании льняного кластера, так как это очень значимо с точки зрения возрождения традиций льноводства, которым всегда славилась Смоленщина. Также администрация области очень признательна всем компаниям, которые перестроили производство, учитывая вызовы времени, и сейчас занимаются выпуском средств индивидуальной защиты. Подобная помощь крайне ценна для всех смолян», — рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В ходе визита в региона Мантуров также посетил предприятие по пошиву белья, домашней и пляжной одежды «РозТех» (производственная площадка брендов «Дикая Орхидея» и «Дефиле») и завод «Эггер древпродукт Гагарин» — дочернее предприятие концерна EGGER (Австрийская Республика). Также министр посетил выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Смоленской области, где представлены стенды заводов и фабрик разных отраслей — от сельского хозяйства до цифровых технологий.