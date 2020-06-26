Тверь, , 20:38 — REGNUM Выпускников школ Тверской области, получивших золотую медаль «За особые успехи в учении», поздравил 26 июня губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В режиме видеоконференции на связь с главой региона вышли 22 выпускника из Твери, Торжка, Удомли, Старицы, Селижарово, Ржева, Фирово, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Нелидовского городского округа и Западнодвинского района.

Губернатор Тверской области поздравил выпускников-медалистов Пресс-служба правительства Тверской области

«В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. Тверская область гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот «золотой стандарт», который вы уже задали в своей жизни», — обратился к выпускникам Игорь Руденя.

Выпускники поблагодарили главу региона за предоставленную возможность поздравить друг друга с окончанием школы, пообщаться, а также поделились с губернатором своими планами на будущее. Многие из них планируют стать врачами и педагогами, чтобы вернуться в родные города специалистами, также тверские выпускники мечтают стать военными, специалистами-международниками, связать свою жизнь с космосом, IT-сферой и нефтегазовой промышленностью.

В 2020 году в Тверской области золотые медали получили 719 выпускников из всех муниципалитетов Тверской области — это на 214 человек больше, чем годом ранее. Имена каждого будут занесены в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья».

Напомним, в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения доступности бесплатного высшего образования для молодёжи в региональных вузах России выделено более чем 11 тыс. дополнительных бюджетных мест. Планируется, что только по целевому набору в текущем году в высшие учебные заведения Тверской области смогут поступить более 540 тверских выпускников.

На встрече обсуждался вопрос увеличения бюджетных мест по ряду специальностей гуманитарного профиля. Также от выпускников поступило предложение о расширении сотрудничества Твери с Российским советом олимпиад школьников для того, чтобы сделать областную столицу одной из площадок проведения Всероссийских олимпиад школьников. Глава региона эту инициативу поддержал и отметил, что вопрос будет проработан.

Игорь Руденя отметил, что сегодня возможности реализации потенциала молодёжи значительно расширяются. По инициативе президента РФ статус самозанятого в России теперь смогут получить граждане не с 18 лет, а с 16 лет. Это позволит талантливым молодым людям при поддержке государства уже со школьной скамьи реализовать предпринимательскую инициативу и начать собственное дело. Губернатор также отметил, что историческим событием для страны является внесение поправок в Основной закон государства, изменения обращены, в первую очередь, к молодым людям, которым предстоит решать масштабные общенациональные задачи. Так, в Конституции закрепляются нормы о том, что формирование условий для воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения — это абсолютный приоритет государства.