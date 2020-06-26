Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:39 — REGNUM Бунтующие сотрудники Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК) написали письмо уральскому полпреду Николаю Цуканову. Об этом заявили сами рабочие.

Как передаёт РИА «Накануне», за минувший день работники завода собрали 300 подписей под документом и передали его в приёмную Цуканова. По мнению рабочих, городские власти «прячутся» от проблемы.

Сотрудники опасаются перехода на трёхдневный режим работы, что повлечёт за собой уменьшение заработной платы. Причина изменений, по словам граждан, в том, что завод не получил ожидаемый заказ на автодорожный мост в Нижнем Тагиле.

«Мы будем бороться за свои права любыми законными способами», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву не удалось отговорить рабочих от заявленного ими митинга.

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