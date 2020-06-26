Иерусалим, 26 июня 2020, 20:32 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 22 800, сообщили 26 июня в минздраве страны.
Количество летальных исходов достигло 314, лечатся 5614 человек. Число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 16 872.
Летальность среди пациентов этой категории в Израиле составляет 1,38%.
Напомним, в Палестине количество выявленных случаев COVID-19 достигло 1514, летальных исходов — четыре, выздоровевших 446. Летальность составляет 0,26%.
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