Подгорица, , 20:26 — REGNUM В Черногории за день проанализировали 304 теста и выявили 15 зараженных, сообщает институт общественного здравоохранения. Таким образом число активных случаев составило уже 115 человек.

18 больных COVID-19 госпитализированы, один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Больше всего случаев зафиксировано в муниципалитете Рожае на севере страны. Врачи выяснили, что жители ездили в Сербию, а по возвращению через Боснию и Герцеговину не соблюдали карантин. 90% случаев, по данным медиков, завозные, но в течение недели началось активное распространение вируса и внутри страны.