Орск, Оренбургская область, , 20:20 — REGNUM В Орске Оренбургской области среди продавцов местного рынка «Авангард» найден коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба заявил мэр муниципалитета Василий Козупица, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, продавцы игнорировали требования по защите от коронавируса, заболели сами и заразили своих коллег.

«В итоге без работы остались и они сами, и те, кто был рядом. Ситуация на рынке «Авангард» должна стать примером для всех», — отметил мэр.

Он также добавил, что на рынке сейчас закрыты лишь продуктовые павильоны. Однако если нехорошая тенденция будет сохранена, то потребуется закрыть весь рынок.

Добавим, за сутки в Орске обнаружили 32 случая заражения коронавирусом. Это больше половины имеющихся в Оренбуржье случаев. Такого роста в городе пока не отмечалось.

«Ситуация в городе кардинально меняется в худшую сторону», — отметил мэр Козупица.