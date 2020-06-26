Кишинёв, , 20:12 — REGNUM Суточный прирост летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Молдавии составил 13, сообщили 26 июня в молдавским минздраве.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди больных этой категории в стране достигло 515. Летальность составляет 3,26%.

Число излечившихся достигло в Молдавии 8765, лечение сейчас продолжают 6496 человек. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 15 776, из них 323 — за последние сутки.

Отметим, что Молдавия заняла на текущий момент в мире 55-е место по числу заражённых коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Президент Молдавии решил уйти на самоизоляцию по возвращении из России

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии скончались свыше 500 пациентов с COVID-19