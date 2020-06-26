Оренбург, 26 июня 2020, 20:06 — REGNUM В Оренбургской области официально разрешено сдавать единый государственный экзамен. Соответствующее изменение губернатор Денис Паслер внёс в указ о мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
Также теперь разрешены мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов на разные выборные должности в органах местного самоуправления.
Как сообщало ИА REGNUM, особый режим был введён в марте. Причиной стала пандемия коронавируса.