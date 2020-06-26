Таллахасси, США, , 19:59 — REGNUM Объявление о приостановке работы баров сделал департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида. Об этом 26 июня сообщается в Twitter ведомства.

Ведомство приостановило продажу алкоголя в барах на территории штата Флорида в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Решение было принято после ряда заявлений от мэров нескольких городов штата о приостановке продажи алкоголя в барах из-за новой вспышки SARS-CoV-2.

Накануне о введении запрета на торговлю спиртными напитками на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки было объявлено в американском штате Техас. Отмечается, что штаты Техас и Флорида являются самыми густонаселёнными в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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