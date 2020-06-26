Содружество Пуэрто-Рико, , 19:58 — REGNUM Въезд иностранным туристам в Пуэрто-Рико разрешат с 15 июля, пишет 26 июня Lonely Planet.

При этом иностранцы должны будут соблюдать меры безопасности, в частности им по прибытии сразу же измерят температуру. Затем они будут две недели находиться в карантине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире коронавирусная инфекция выявлена у 9 783 467 человек. Самыми неблагополучными по числу подтверждённых случаев COVID-19 являются США (2 512 757), на втором месте Бразилия (1 233 147), на третьем — Россия (621 527).

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