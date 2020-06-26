Рим, , 19:50 — REGNUM Преподавателям школ и вузов Италии с июля 2020 года повысят зарплату на 80−100 евро в месяц, заявила журналистам в пятницу, 26 июня, министр образования Лючия Адзолина.

Учителя «достойны этого», а ситуация, при которой зарплаты итальянских преподавателей «одни из самых низких в Европе», недопустима, отметила министр.

По данным статистики ЕС и итальянских исследований, учителя в Италии с 15-летним стажем в среднем зарабатывают 32 тысячи евро в год (около 2750 евро в месяц), что ниже среднего в ЕС показателя.