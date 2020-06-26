Афины , , 19:42 — REGNUM Суточный прирост количества случаев COVID-19 в Греции составил 22, сообщили 26 июня в греческом минздраве.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 3343. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не прибавилось: их 191, число выздоровевших 1374.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Греции составляет на сегодняшний день 5,71%. Лечение продолжают 1778.

Отметим, что Греция на текущий момент занимает 92-е место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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