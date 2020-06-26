Приштина, , 22:56 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово вечером 25 июня сообщили, что за сутки в результате обследования 281 образца в крае было выявлено 69 новых случая заражения коронавирусом. 75 пациентов были признаны излечившимися. Впервые за долгое время число выздоровевших превысило число заразившихся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2432 случая заражения коронавирусом. 42 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1246 пациентов уже здоровы.

На фоне сохраняющейся динамики выявления новых случаев заражения коронавирусом после долгого перерыва в Косово вновь наблюдается рост числа выздоравливающих — вторая волна эпидемии начинает переходить в стадию плато.

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