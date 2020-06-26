Астрахань, , 19:39 — REGNUM В Астрахани 56-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве её 12-летнего сына. Как сообщало ИА REGNUM, его тело нашли замурованным в бетон 19 июня. Сам мальчик числился пропавшим с начала марта.

По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Из-за этого он поссорился с матерью, а затем она дождалась, пока мальчик уснет, и несколько раз ударила его по голове «острой частью пластиковой кисточки» и гантелью. Ребёнок скончался сразу. Чтобы скрыть преступление, женщина отвезла тело в пустующий дом своего старшего сына, спрятала тело в погребе и залила бетоном.

Было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Женщина признала вину и показала следователям, куда бросила орудия преступления. Их вместе с телефоном убитого нашли в пакете на дне реки. Обвиняемую заключили под стражу на два месяца.

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