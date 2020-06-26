Ростов-на-Дону, , 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM.

Так, с 27 июня на Дону разрешат спортивные мероприятия с участием зрителей (10% от общего числа зрительских мест) и тренировки в группах численностью не более 20 человек.

С 29 июня в Ростовской области кафе и рестораны не только откроют летние площадки, начнётся детская оздоровительная кампания, возобновят работу курортные отели и базы отдыха, зоопарки и парки культуры и отдыха. Люди в возрасте старше 65 лет смогут выходить из дома на прогулку, занятия физкультурой.

При этом стоит отметить, что детские сады по-прежнему продолжат работу в режиме дежурных групп. Когда откроются дошкольные учреждения, пока неизвестно.

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