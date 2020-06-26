Париж, , 19:18 — REGNUM Расшифровку чёрных ящиков с разбившегося под Тегераном в январе 2020 г. украинского лайнера Boeing 737 начнут 20 июля, сообщили 26 июня в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

Уточняется, что расшифровка будет производиться в ответ на запрос Тегераном у Парижа «технической помощи в расшифровке данных речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полёта (FDR)».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран в начале месяца объявил, что данные бортовых самописцев с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который был по ошибке сбит иранскими военными 8 января 2020 г., будут расшифровываться во Франции.

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