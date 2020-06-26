Рим, , 19:11 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 26 июня, в Италии умерли 34 708 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 34), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 187 615 человек, за день этот показатель увеличился на 890 (днем ранее — на 614).

Число подтвержденных носителей выросло на 255 (днем ранее — на 296). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 239 961. В настоящее время заражены 17 638 человек — на 665 меньше, чем днем ранее.