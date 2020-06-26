Ростов-на-Дону, , 19:09 — REGNUM В Ростовской области с 29 июня возобновится работа баз отдыха, парков, кафе и зоопарков. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы региона, смогут начать работу кафе и рестораны на открытых площадках и летних верандах, откроются детские оздоровительные и пришкольные лагеря, спортивные секции. Возобновятся работа курортных отелей, домов и баз отдыха, речные прогулки. Также откроются зоопарки без доступа в крытые павильоны, власти разрешат посещение парков культуры и отдыха.

Вместе с тем пожилым людям разрешать выходить из дома на прогулки и занятия физкультурой. При этом необходимо строго следовать санитарным требованиям и соблюдать режим самосохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор объявил о новом смягчении ограничений

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми