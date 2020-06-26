Тирана, , 22:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 26 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 48 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 2269 случаев заражения коронавирусом. 1298 человек уже излечились. 51 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, число активных случаев заражения в Албании продолжает увеличиваться. Забыты строжайшие меры, остановившие жизнь в стране весной. Однако способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране.

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