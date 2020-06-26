Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM В Ростовской области к процедуре сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) подготовлено 138 пунктов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Во всех 138 пунктах сдачи ЕГЭ, расположенных на базе донских школ, экзамены должны пройти с учетом всех санитарных требований, нужно обеспечить безопасность и ребятам, сдающим экзамен, и педагогам», — отметил глава региона.

На подготовку пунктов сдачи ЕГЭ и обеспечение средствами индивидуальной защиты из региональной казны было выделено 72,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году количество аудиторий для проведения ЕГЭ было увеличено до 1 тыс. 953. Выпускникам не придётся выезжать за пределы муниципального образования.

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