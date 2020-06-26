Рим, , 18:52 — REGNUM Прокуратура Рима в пятницу, 26 июня, утвердила решение о применении ограничительных мер в отношении 20 сотрудников одной из ведущих национальных компаний мобильной связи — Tim.

13 граждан помещены под домашний арест, семеро отпущены с обязательством не покидать территории города.

Прокуратура подозревает сотрудников Tim в незаконном хранении личных данных более чем миллиона клиентов. В ведомстве подозревают, что обвиняемые передавали данные посредникам для последующей перепродажи в рекламные агентства.