Казерта, , 18:48 — REGNUM В ночь с четверга на пятницу, 26 июня, жители объявленного «красной зоной» и оцепленного квартала итальянского Мондрагоне подожгли фургон, принадлежащий их соседям — выходцам из Болгарии.

Конфликт начался несколькими днями ранее: после вспышки коронавируса у жителей квартала он был объявлен «красной зоной», местные жители выразили недовольство, потребовав изолировать только выходцев из Болгарии — большинство новых случаев COVID выявлено именно у них.

После начала столкновений в город были введены подразделения армии, однако на улицах продолжаются стихийные митинги и стычки.

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