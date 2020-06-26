Рим, , 18:43 — REGNUM До окончания эпидемии в Италии авиапассажирам будет запрещено проносить багаж на борт самолета, такое решение приняли в пятницу, 26 июня, руководители национального агентства гражданской авиации.

Взять с собой в салон можно будет только те вещи, которые пассажир сможет разместить под собственным креслом. Мера должна способствовать минимизации распространения инфекции.

Кроме того, всем пассажирам продолжат измерять температуру, гражданам, у которых она окажется выше 37,5, в праве на перелет будет отказано.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 25 июня, умерли 34 678 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 34. Выздоровели 186 725 человек, за день этот показатель увеличился на 614 (днем ранее — на 1526). Число подтвержденных носителей выросло на 296 (днем ранее — на 577). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 239 706. В настоящее время заражены 18 303 человека — на 352 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.