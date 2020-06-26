Нарьян-Мар, , 18:37 — REGNUM В Ненецком АО за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у шести человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло в округе до 104. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

Все новые пациенты с диагнозом COVID-19 имеют легкую форму заболевания и получают лечение амбулаторно на Харьягинском месторождении.

В стационаре Ненецкой окружной больницы находятся 5 пациентов с COVID-19, амбулаторно на Харьягинском месторождении — 21, 1 человек лечится от опасной инфекции в больнице Усинска (Коми).

Напомним, в НАО от СOVID-19 скончались 2 человека.