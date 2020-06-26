Мурманск, , 18:29 — REGNUM В Мурманске увековечат память погибших в 2019 году в столичном аэропорту северян — монумент установят на городском кладбище.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь родственникам увековечить память о близких. В первую очередь мы совместно определим, как будет выглядеть памятный объект погибшим в авиакатастрофе», — цитирует главу администарции Евгения Никору NordNews.

Средства на установку мемориала будут взяты из городского бюджета. По словам главы муниципального образования города Мурманска Андрея Сысоева, на следующей подобной встрече будет детально проработан проект памятника и определены границы его установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет авиакомапнии «Аэрофлот», после чего на судне начался пожар. В катастрофе погиб 41 человек, 26 из них — жители Мурманской области.