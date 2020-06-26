Женева, Швейцария, , 18:27 — REGNUM Разработка вакцин, лекарств, средств терапии и диагностики в рамках программы международного партнёрства по борьбе с COVID-19 потребует $31,3 млрд инвестиций в течение 12 месяцев. Об этом 26 июня сказано в заявлении Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Программа международного партнёрства ACT-Accelerator, инициированная ВОЗ, была запущена в конце апреля, в рамках программы запланировано поставить к середине 2021 года в страны с с низкими и средними доходами на душу населения 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов средств терапии. Также эти государства предполагается обеспечить вакциной от коронавируса.

На осуществление этих планов ВОЗ требуется $31,3 млрд, при этом $3,4 млрд организации уже обещаны. Соответственно, дополнительно необходимы ещё $27,9 млрд, в том числе $13,7 млрд для покрытия немедленных нужд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, в Европе за последние семь дней наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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