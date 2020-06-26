Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM В Свердловской области сняли часть запретов по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Теперь в регионе разрешено работать магазинам площадью до 800 кв. м с отдельным входом, объектам спорта «открытого типа», объектам культуры (включая библиотеки), спортивным клубам (на собственных базах), автошколам (в рамках вождения и сдачи экзаменов). Ряд запретов снят и с работы оздоровительных центров.

Оставшиеся запреты (включая обязанность носить маски, обеспечивать безопасную дистанцию и проводить дезинфекцию) необходимо контролировать «с ещё большим вниманием», подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 11 877 случаев заражения коронавирусом.