Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга в субботу ожидает похолодание. В этот день по территории города пройдет атмосферный фронт, который принесет холодный порывистый ветер. Однако скрасит неприятные ощущения отдыхающих антициклон, который успеет хорошо прогреть воздух. Об этом 26 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 27 июня, при переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

В воскресенье, 28 июня, отметил специалист, власть над погодой перейдет к очередному ядру скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, в начале ночи местами еще пройдут короткие дожди. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов днем будет около +22…+24 градуса.

«Единственным дискомфортным фактором погоды будет ветер — северо-восточный, его скорость составит 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и барометры покажут 759 мм рт. ст., что около нормы», — подытожил специалист.

Что касается начала следующей недели, то последние дни июня будут солнечными, сухими и умеренно тёплыми, +23…+25 градусов.

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