Москва, , 18:19 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал бывшую сотрудницу Министерства культуры России виновной в халатности в рамках уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, приговорил ее к штрафу и постановил освободить от наказания за истечением срока давности. Решение было принято сегодня, 26 июня.

Суд посчитал, что Апфельбаум не знала о преступных замыслах Серебренникова и его подельников. Тем не менее она проявила халатность. Она была приговорена к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Однако штраф платить она не будет, так как истек срок давности.

Напомним, что Серебренников и его сообщники признаны виновными в хищении у государства 129 млн рублей. Все трое — Серебренников, Итин и Малобродский — получили условные сроки.