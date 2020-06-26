Мурманск, , 18:12 — REGNUM Депутаты Мурманской областной думы выбрали на пост регионального уполномоченного по правам ребенка Алевтину Андрееву, возглавляющую социальный приют для детей и подростков. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ее кандидатуру на должность омбудсмена выдвинул губернатор Андрей Чибис.

Депутатам были представлены три претендента: директор социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Алевтина Андреева, помощник депутата Мурманской областной думы Нина Лиукконен и председатель Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни» Юлия Трифонова. Отбор кандидата проходил в форме тайного голосования.

Большинством голосов народные избранники определили, что на должность детского омбудсмена может быть назначена Алевтина Андреева.

Принятое постановление регионального парламента о предварительном отборе кандидатуры на должность детского омбудсмена будет направлено для согласования уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года пост уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области занимал Борис Коган. Он был уволен с этого поста в конце апреля 2020 года.

Справка:

Алевтина Андреева в 2005 году окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности «история с дополнительной специальностью социология». С 2019 года проходит профессиональную переподготовку по дополнительной программе «Государственное и муниципальное управление» в Мурманском арктическом государственном университете.

Начинала свою трудовую деятельность в должности воспитателя. С 2010 года руководит социальным приютом для детей и подростков «Берегиня» Кольского района.

За безупречный добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие учреждения в 2011 и 2016 годах поощрена Почетной грамотой регионального министерства труда и социального развития, в 2017 году — Благодарственным письмом губернатора Мурманской области.