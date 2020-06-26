Душанбе, , 18:11 — REGNUM На прошедшей сегодня, 26 июня, второй сессии верхней палаты парламента Таджикистана депутаты одобрили внесение поправок о введении штрафов за нарушение «масочного контроля».

Теперь, если в общественном месте таджикистанцы будут находитmся без защитных масок, им грозит штраф в размере 116−290 сомони (780−1,9 тыс. рублей).

Кроме того, сенаторы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях: за распространение посредством СМИ необоснованной? ложной информации о пандемии коронавируса, физические лица будут оштрафованы на сумму от 580 сомони (порядка 4 тыс. руб.), юридические лица до 11 тысяч 600 сомони (78,2 тыс. руб.).

После подписания документа президентом страны Эмомали Рахмоном и опубликования его в государственных информационных агентствах поправки вступят в законную силу.