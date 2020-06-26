Тбилиси, , 18:07 — REGNUM Средства фонда StopCOV правительство Грузии хранит в резерве для второй волны коронавируса и использует их в дальнейшем так, как советует оппозиция. Так ответил на вопросы депутатов от оппозиционных фракций о том, почему не тратит правительство средства этого фонда и на какие цели собирается их направить, премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Несколько раз спросили здесь, что мы собираемся делать с COVID-фондом, для чего храним эти суммы. Во-первых, храним для второй волны, ведь, как вам известно, самый большой вызов этого кризиса — его непрогнозируемость, и мы готовы к тому, чтобы до конца года финансовая стабильность страны была абсолютно обеспечена», — подчеркнул Гахария.

Он согласился с мнением о том, что сумм в этом фонде недостаточно, но отметил, что в условиях нынешней неопределенности и непрогнозируемости очень важно иметь минимальное соцобеспечение.

«Как мы используем этот фонд? Чтобы потом не начинали политические спекуляции, скажу, что именно так и используем, как советуете вы», — обратился к оппонентам Гахария.

Отметим, что на данный момент в фонде StopCOV мобилизовано свыше 134 млн лари, а самым большим вкладчиком в этот фонд стал председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили, который через фонд «Карту» перечислил 100 млн лари.