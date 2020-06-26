Москва, , 18:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило приказ, который сохраняет до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Напомним, что еще летом 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители анализы на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю.

Однако в водительском сообществе это нововведение вызвало отторжение — оно явно ведет к тому, что стоимость такого медицинского освидетельствования, которое оплачивают сами водители и кандидаты, непременно возрастет.

Тогда введение новых правил было отложено до 1 июля 2020 года.

Теперь же введение новых правил откладывается еще на полгода.

При этом новые правила были переработаны. В Минздраве отметили, что новые требования по дополнительным анализам могут быть сохранены только для отдельных граждан, а не для всех.