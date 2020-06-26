Челябинск, , 18:03 — REGNUM В Челябинской области продлён режим безопасного поведения для граждан в возрасте 65 лет и старше. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Запрет покидать жильё теперь действует для пожилых до 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусный режим был введён на Южном Урале в марте. Причиной стала пандемия коронавируса. С тех пор количество подтверждённых случаев COVID-19 существенно выросло и продолжает увеличиваться, а режим власти ослабили.