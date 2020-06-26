Москва, , 18:16 — REGNUM Второй западный окружной военный суд изменил меру пресечения и отпустил из-под стражи под домашний арест петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и второго фигуранта дела, по которому проходит бизнесмен, Андрея Каминова. Об этом 26 июня сообщает издание «Фонтанка».

"Они освобождены из СИЗО и помещены под домашний арест», — уточнили в пресс-службе изданию.

Напомним, петербургский миллиардер Михальченко, по версии обвинения, создал организованное преступное сообщество, чтобы систематически похищать бюджетные средства при исполнении госзаказов Федеральной службы охраны (ФСО).

Добавим, ранее по этому делу был вынесен первый обвинительный приговор. Петербургский бизнесмен Александр Родионов получил три года колонии.

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Напомним, в декабре 2018 года Басманный суд Москвы признал Дмитрия Михальченко и двоих его подельников виновным по другому громкому делу — о контрабанде алкоголя и приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима.

По версии следствия, Михальченко с сообщниками организовал канал контрабанды дорогих алкогольных напитков из Евросоюза в Россию. Михальченко частично признал вину, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.

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