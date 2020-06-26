Вашингтон, , 17:58 — REGNUM В США губернатор штата Техас Грег Эбботт опубликовал указ о возврате ограничений в работе ряда организаций из-за повторной вспышки коронавируса.

Об этом сообщается 26 июня на официальном сайте губернатора.

«Такое решение было принято после роста положительных тестов на COVID-19, увеличения числа госпитализаций, а также превышения уровня положительных тестов в Техасе отметки в 10%», — указано в сообщении на сайте губернатора Техаса.

Одним из пунктов указа является предписание, обязывающее бары и другие подобные заведения, получающие более 51% выручки от продажи алкогольных напитков, закрыться 29 июня в полдень (20:00 мск). Эти заведения могут работать по схеме доставки и торговли навынос.

Рестораны могут продолжать работу, но их заполненность не должна превышать 50% от общей заявленной вместимости помещений.

«В настоящее время стало ясно, что рост числа заболеваний в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе из-за жителей Техаса, собирающихся в барах», — указано в сообщении губернатора.

На территории американского штата Техас выявлено 132 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2296 человек умерли от COVID-19.

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