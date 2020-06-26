Оренбург, , 17:50 — REGNUM В Оренбургской области передан в суд уголовное дело против жительницы Москвы. Ей вменяют мошенничество, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Матвеевского района. По данным следствия, женщина, находясь в своей московской квартире, с помощью соцсетей выманила у двух жительниц Оренбуржья более 140 тыс. рублей. Одну она обещала излечить от недуга. а затем сообщила ей ложные данные о тяжёлой болезни родственника. А второй пообещала помочь выиграть в лотерею.

Уголовное дело рассмотрит Абдулинский райсуд.