Архангельск, , 17:49 — REGNUM В Архангельске голосование по поправкам идет не только на избирательных участках, но и под открытым небом.

В Архангельске голосование по поправкам к Конституции РФ идет под открытым небом Dvinanews.ru

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, голосование будет организовано на 62 придомовых территориях.

«Мы применяем все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: участники голосования получают индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки, имеют возможность продезинфицировать руки. Поэтому такое голосование безопасно для участников, — рассказал председатель участковой избирательной комиссии №43 Петр Сухондяевский. — С точки зрения прозрачности процедуры, то она тоже соблюдена».

По данным избиркома, на первом участке под открытым небом за два с половиной часа возможностью проголосовать возле своего дома воспользовались более ста участников голосования, проживающих на этой территории.