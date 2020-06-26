Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Жителей Екатеринбурга начали приглашать на сдачу анализов на антитела к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщают горожане.

Как передаёт портал «Е1», людей обзванивают по телефону и приглашают по почте. На тестирование записались почти 18 тысяч человек.

Всех участников делят на возрастные группы. Потоки людей разделены. У жителей берут от 3 до 5 мм крови, которые проверяют на наличие антител.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 11 877 случаев заражения коронавирусом по состоянию на 26 июня 2020 года.

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