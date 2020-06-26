Пермь, , 17:40 — REGNUM В Пермском крае с 4 июля начнут поэтапно открывать детские лагеря. Об этом сообщает оперштаб.

Вопрос был рассмотрен на заседании штаба 26 июня. Минсоцразвития региона совместно с минздравом и Роспотребнадзором разработали поэтапный план их открытия. 4 июля возобновят работу загородных лагерей. Решение об их открытии намерены принимать с учётом эпидемиологической ситуации.

Пока речь идёт об открытии таких лагерей, как «Нечайка», «Звёздный», «Сосновый бор», «Благодать» и «Новое поколение». Они наиболее приближены к Перми. В них отдохнуть смогут примерно две тысячи детей и подростков.

Затем новые лагеря предстоит открывать каждые семь дней. К концу июля все они могут снова заработать. Правда, дети с хроническими заболеваниями не смогут их посетить. Им пока желательно избегать лишних контактов в связи с пандемией коронавируса.