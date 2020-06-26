Рига, , 17:40 — REGNUM В Латвии могут отменить обязательное ношение масок в общественном транспорте, если в течении ещё пяти дней в стране не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщил инфектолог Угис Думпис в интервью Латвийскому радио.

«Если число инфицированных прекратит расти по существу мы окажемся в той же ситуации, что и были в марте», — сказал Думпис.

По мнению эксперта, в стране стоит сохранить ограничения по массовым мероприятиям, быть готовым ко второй волне пандемии, а также надеется на поступление вакцины к концу текущего или в начале 2021 года.

Думпис добавил, что отменившие все ограничения страны, такие как Исландия, Новая Зеландия, Хорватия и Сербия, столкнулись с новой вспышкой коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии из-за пандемии действовал режим чрезвычайной ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.