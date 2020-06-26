Баку, , 17:38 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Азербайджане достигло 15 369, причём за сутки подтверждено 517 новых случаев инфицирования, сообщили 26 июня в азербайджанском правительстве.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Азербайджане достигло 187, число излечившихся — 8364, продолжают бороться с болезнью 6818 человек.

В стране было протестировано за всё время пандемии 456 215 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 24 июня в Азербайджане умерли шесть и заболели 547 человек с COVID-19.

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