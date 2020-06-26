Воронеж, , 17:34 — REGNUM В Воронежской области скончался ещё один пациент с положительным тестом на коронавирус — это уже восьмой летальный исход, зарегистрированный в регионе за последние сутки, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

«За весь период наблюдения в Воронежской области зарегистрировано 6846 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией (в том числе за последние сутки 193), из них 41 летальный исход», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости составляет 294,09 случаев на 100 тысяч населения.