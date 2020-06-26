Пермь, , 17:31 — REGNUM В Пермском крае могут снова открыть уличные кафе. Это может произойти уже с 1 июля, сообщает оперштаб.

В начале следующей недели члены штаба рассмотрят коронавирусную динамику. Если она окажется положительной, то адресно рассмотрят вероятность снятия запретов по отдельным видам деятельности.

Среди таких видов деятельности значатся уличные кафе, выставочные залы и музеи, молочные кухни, торговые залы площадью до 800 кв. метров, детские площадки и детские сады, в том числе и частные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье возобновляют работу музеев под открытым небом. А туроператоры снова могут бронировать и продавать туры.