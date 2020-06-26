Рига, , 17:30 — REGNUM В Латвии в 2020 году 60 резервистов заявили о своей готовности принять участие в программе военной и боевой переподготовки. Об этом сообщил командующий Национальных вооружённых сил Латвии Леонид Калныньш в интервью Латвийскому радио.

По его словам, часть из них была не допущена к программе переподготовки по причинам связанным со здоровьем, еще 12 человек передумали сами. В итоге 34 резервиста с июля будут готовы начать программу военного обучения, отметил он.

«Мы удовлетворены таким результатам. Это количество резервистов позволит нам укомплектовать полноценное боевое подразделение. Они смогут использовать все наши ресурсы, что сделает учёбу интересной», — сказал Калниньш.

Напомним, обучение резервистов введено в Латвии с 2018 года. Военные расходы составляют 720 млн евро в год, или 7,2% бюджета страны.