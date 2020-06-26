Москва, , 17:29 — REGNUM Защита режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников намерена обжаловать приговор, вынесенный Мещанским судом Москвы. Об этом адвокаты Серебренникова заявили сегодня, 26 июня, журналистам, сразу после завершения суда.

Напомним, что суд признал виновными Серебренникова и его подельников Юрия Итина и Алексея Малобродского в хищении 129 млн рублей. Они создали фиктивный проект «Платформа» на базе своей компании «Седьмая студия» и получили от государства финансирование. Через подставных контрагентов они выводили средства по фиктивным контрактам.

Серебренников получил три года условно. Итин также три года условно. Малобродский — два года условно. Все трое должны возместить государству 129 млн рублей. Кроме того, все трое не могут более занимать руководящие должности в учреждениях культуры.

Серебренников заявил, что приговором он недоволен.

Защита осужденных заявила, что приговор будет обжалован.