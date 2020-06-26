Пермь, , 17:28 — REGNUM В Пермском крае возобновлена работа музеев под открытым небом. Такое решение было принято на заседании краевого оперштаба.

Изменения вступают после поправок в указ врио губернатора. Снова открываются мемориальный музей «Пермь-36» и Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Для прогулок будет доступен и Завод Шпагина. Гражданам рекомендуется соблюдать санитарную дистанцию и пользоваться средствами защиты.

Также возобновлён активный организованный туризм. С 22 июня туроператоры снова продают и бронируют туры.