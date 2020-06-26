Рига, , 17:23 — REGNUM У двух латвийских дипломатов, работающих в Египте, выявили коронавирус. Об этом 26 июня сообщил советник министра иностранных дел Латвии Мартиньш Дрегер журналистам службы новостей Латвийского телевидения.

«Посол и его семья коронавирусом не инфицированы и продолжают свою работу в Каире, однако оказание консульской помощи временно ограничено», — сказал Дрегер.

По его словам, в данный момент консульский отдел посольства Латвии в Египте может оказывать консульскую поддержку исключительно в удалённом режиме.

Отмечается, что это первый случай заражения коронавирусом латвийских дипломатов при исполнении своих служебных обязанностей.