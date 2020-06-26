Казань, , 17:25 — REGNUM В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в Татарии проголосовали более 300 тысяч человек, это примерно 12% от общего числа избирателей республики. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На участках 25 июня находились 4,5 тыс. наблюдателей. Всего заявки на участии в голосовании в качестве наблюдателей оставили 15 тыс. человек. Создано в республике 2810 участковых избирательных комиссий, задействовано более 21 тыс. членов избиркома.

Во избежание скопления людей и для соблюдения дистанции потоки голосующих и идущих на участок разграничили. Все участки регулярно дезинфицируются и выдается каждому пришедшему комплект средств индивидуальной защиты.

Подсчет голосов в Татарии осуществят с 1 июля, а итоги по республике подведут 3 июля, по стране — 5 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов 25 июня принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

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