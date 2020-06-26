Оренбург, , 17:13 — REGNUM В Оренбурге прокуратура Центрального района выявила нарушения законодательства в закупке инструментов для музыкальной детской школы №3. Закупка была выполнена по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

На покупку учреждению выделили 6 млн рублей. В марте были приобретены фортепиано, домры, аккордеоны и саксофон. Позднее оказалось, что они некачественные, но заказчик не предъявил претензий поставщикам. Инструменты вернули им для донастройки, причём, как полагают в прокуратуре, на неразумно долгий срок — до конца октября 2020 года. Это не позволяло приступить к работе на инструментах в начале учебного года.

В адрес директора учреждения, троих поставщиков и главы управления культуры мэрии прокуратура внесла представления. Договоры ответственного хранения расторгнуты, а инструменты частично поставлены в школу. Вопрос остаётся на контроле прокуратуры.